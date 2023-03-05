محافظ القليوبية: موقف السيارات الجديد يسع 300 سيارة لمنع المواقف العشوائية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية بمدينة كفر شكر، لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

وتفقد المحافظ، أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 30%، وجار العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي المدينة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى 7 ملايين جنيه، حيث سيتكون من 4 طوابق على مساحة 400 متر، على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.

كما وجه المحافظ، بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مباني تابعة لمبنى الإدارة الزراعية والصادر لهم قرارات هدم، وذلك لإقامة مجمع موقف السيارات العمومي لمدينة كفر شكر والذي يستوعب 300 سيارة، حيث وجه المحافظ بعمل الدراسة المرورية اللازمة للمشروع لسرعة تنفيذه لحاجة المدينة إلى موقف سيارات بشكل حضاري لمنع المواقف العشوائية.

وجدير بالذكر أن المشروعين بدأت أعمال تنفيذهما بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة 4200 م2، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

وشدد "المحافظ"، على مسئولي مديرية الإسكان بضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن، حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، إذ من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال 4 شهور.

وجاءت الجولة بحضور كل من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف والسيرفيس.