محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لشهر رمضان ويشدد على تكثيف الحملات اليومية

الغربية - محمد طارق

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة الأسواق والمنافذ السلاسل التجارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بمكتبه بحضور أعضاء اللجنة العليا لمراقبة الأسواق، على عبد الستار السكرتير المساعد، المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور ياسر الجندي نائبا عن مدير مديرية الشئون الصحية، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، العميد إيهاب عبد الحليم مدير مباحث التموين والمهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تقرير اللجنة للمرور اليومي على الأسواق، مؤكداً على تكثيف حملات الرقابة بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات "التموين، الصحة، والطب البيطري"، إلى جانب إدارة الرصد الميداني ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين.

كما ناقش محافظ الغربية، آخر استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من حيث توافر المنتجات والسلع الغذائية الأساسية داخل المعارض، المنافذ الثابتة والمتحركة، موجهاً بتكثيف حملات الرقابة من الطب البيطري والصحة على منتجات اللحوم ومصنعات اللحوم سواء داخل المنافذ أو السلاسل والأسواق التجارية واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين.