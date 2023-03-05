محافظ الإسماعيلية يستقبل مجلس نقابة المحامين بالمحافظة.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، مجلس نقابة المحامين بالمحافظة، في إطار المبادرة التي تبناها المحافظ باستقبال كافة النقابات المهنية بالإسماعيلية؛ لمناقشة وعرض القضايا والمشكلات العامة بالمحافظة، بما يعود بالنفع على جموع المواطنين وأعضاء النقابات المختلفة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على أهمية مهنة المحاماة، ودور المحامين الوطني والسياسي على مر العصور، مطالبًا محامين الإسماعيلية باستكمال الدور الوطني والتاريخي لمهنة المحاماة.

ومن جانبهم أعرب مجلس نقابة المحامين عن اعتزازهم بمبادرة المحافظ وتواصله الدائم مع أعضاء النقابات المهنية، وحرصه على تقديم كافة الخدمات لمواطني الإسماعيلية جميعًا.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من القضايا والمشكلات العامة التي تخص مواطني الإسماعيلية، علاوة على بعض الطلبات التي تخص أعضاء نقابة المحامين.

وفى نهاية اللقاء أكد المحافظ على ضرورة تعاون كافة النقابات المهنية بالإسماعيلية، باعتبار أن أعضاء النقابات المهنية يمثلوا شريحة كبيرة من المجتمع في الإسماعيلية، بما يخدم مصلحة المواطن الإسماعيلي.

ومن جانبهم، قدم مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية، درع النقابة لمحافظ الإسماعيلية، تقديرًا لمجهوداته وحرصه الدائم على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بمواطني الإسماعيلية، وأعضاء نقابة المحامين.