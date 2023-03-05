تفاصيل الاستعداد لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا تنسيقيًا، للجنة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ 24 وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء اللجان التنفيذية المنظمة للمهرجان داخل المحافظة؛ لبحث استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث الفني الدولي والتي تشتهر به المحافظة، ويعد أحد أهم المهرجانات التي تستقبلها الإسماعيلية سنويًا.

وأكد نائب المحافظ أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أصبح مَعلمًا أساسيًا على خريطة مصر الثقافية والسياحية أيضًا.

ويشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من جميع دول العالم للمشاركة بفعالياته، والتي تتضمن عروضًا للأفلام و وِرشًا فنية وندوات ثقافية مما ينعش الحركة الثقافية بمصر.

وعرض مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية الأدوار المنوطة باللجان المنظمة داخل محافظة الإسماعيلية وكذلك التنسيقات مع الجهات الشريكة مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنشيط السياحة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريمًا لعدد من النقاد والفنانين ويقام حفل الافتتاح بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة قد أقامت مؤتمرًا صحفيًا الخميس الماضي للإعلان عن تفاصيل الدورة 24 من المهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس الجاري.

وأعلن خلالها الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان أن دورة هذا العام تتضمن برنامج الأفلام القصيرة جدًا وهي أفلام مدتها دقيقة ودقيقتين، ويشارك خلالها مجموعة منتقاه من أفلام مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدًا.

وأضاف زكريا خلال المؤتمر الصحفي أن دورة هذا العام سيتم خلالها ترميم مجموعة من الأفلام، لجعل ترميم الأفلام ركن أساسي من برنامج المهرجان.

وتشارك بدورة هذا العام في المهرجان 47 دولة تمثل جميع قارات العالم بما يضمن التنوع الثقافي وثراء الأفلام التي سيتم عرضها خلال المهرجان.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.