محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع أحياء الثغر

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد فى وقتها.

وفى هذا الصدد، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت صيانة عدد 31 كشاف وإنارتهم بشارع ابن الصائغ، مصطفى باشا العرب، بيبرس، تحمير الجمرك القديم، الفهرى، الاشرف، الشمرلى، الواسطى، السخاوى، عبد المنعم، الغزالى، محمد عبده، سيدى عماد، زاويه حسين نصر، حاره امين وابن العربى، وحاره كاظم فضلا عن تغيير عدد 12 كشاف ليد بشارع باب الكراستة، ابن الصائغ، عبد المنعم، فرنسا، بحرى بك، جلال رمضان، حاره الطائف والقصاص، حاره الفهرى.

وقام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى حيث تم صيانه كشافات الإنارة وتركيب عدد 40 ذراع بشارع السفن وعدد 20 ذراع بمنطقة الناصرية بالإضافة إلى صيانة الكشافات بنجع رسلان بحرى وربط عدد 3 برشمنات.

وواصل حى العامرية أول برئاسة السيد موسى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة الكشافات بمنطقة مربع الورش وعزبة التمير وخلف شارع جمعيه سيدى مسعود ومراجعة وصلات أعمدة الإنارة وإنارة عدد 28 كشاف صوديوم وربط عدد 5 مسافه شبكه مقطوعة وعدد 6 وصلات كشاف وإصلاح عطل بكابل غرفه أرضى وإنارة جميع الكشافات.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزة ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت شارع الملك حفنى السياحى قبلى، شارع المحافظة بالحرمين، مساكن الإسكان الصناعى طوسون الجمهورية، المعز، الانبا كيرلس حيث تم صيانة وإنارة عدد 34 عامود ليد و10 أعمدة صوديوم فضلا عن إصلاح وإنارة 5 كشافات ليد، و4 كشافات صوديوم بالإضافة إلى إصلاح غرف التفتيش وكذلك تركيب 2 مجموعة صوديوم وتركيب 100م كابل ترمو بلاستيك.