اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إيقاف بناء مخالف بمنطقة العصافرة وحى العامرية فى الإسكندرية.. صور

السبت، 04 مارس 2023 06:11 م
إيقاف بناء مخالف بمنطقة العصافرة وحى العامرية فى الإسكندرية.. صور أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات
الإسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبي

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شن حى العامرية بالإسكندرية، حملة مكبرة، وذلك فى إطار الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات بغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، حيث ورد بلاغ يفيد بوجود أعمال بناء مخالف بقرية قرطبة بنطاق حي العامرية ثان، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة والدورية للبلاغات وشكاوي المواطنين والاستجابة الفورية لها.
 
وجه محافظ الإسكندرية رئيس حي العامرية ثان  محارب هيلع بأتخاذ كافة الاجراءات وإزالة أسباب الشكوي حيث تمكنت الأجهزة المعنية بحي العامرية ثان بأيقاف أعمال بناء مخالف بقرية قرطبة عبارة عن صب غرف ودور أرضي وشدة خشبية تم إزالة جميع الأعمال المخالفة حتي سطح الأرض والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
 
هذا وأكد الشريف علي التواصل الدائم والفعال مع جميع البلاغات علي مدار الساعة وان غرفة عمليات المحافظة مستمرة بشكل دائم خلال ٢٤ ساعة، حيث يمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى،عن طريق الخط الساخن  114 ، أو 4234131.
 
كما شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي،حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

إيقاف بناء مخالف في العصافرة بالإسكندرية
إيقاف بناء مخالف في العصافرة بالإسكندرية

جانب من أعمال إيقاف بناء مخالف
جانب من أعمال إيقاف بناء مخالف

إيقاف بناء مخالف في المنتزة
إيقاف بناء مخالف في المنتزة

أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات (1)
أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات (1)

أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات (3)
أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات (3)

أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات (2)
أزالة كافة الأعمال المخالفة بأحد العقارات (2)
 
 
 

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

حى العامرية

البناء المخالف



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