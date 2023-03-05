محافظ المنوفية: إطلاق فعاليات الأسبوع المائى ضمن حملة ترشيد استهلاك المياه

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إطلاق فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 16 مارس الحالى، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه،فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الإستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استهلاكها باعتبارها أحد أهم أهداف و محاور التنمية المستدامة و تزامناً مع احتفالات اليوم العالمى للمياه والموافق 22 مارس من كل عام.

حيث أوضح المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أنه سيتم تنظيم الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بقرية جنزور ببركة السبع وذلك ضمن (24) قرية مستهدفة على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحى و توعية المواطنين بأهمية المياه ، وذلك بمشاركة الموارد المائية والرى و مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعى والأزهر الشريف والكنيسة القبطية.

هذا ومن المقرر أن تضمن فعاليات الحملة القومية تنظيم أمسيات ثقافية ( برنامج دوار العمدة ) بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعقد ورشة لتعليم أعمال السباكة الخفيفة للسيدات وربات البيوت ، فضلا عن تنفيذ عدة أنشطة وألعاب تفاعلية وتنظيم دورى كرة القدم تحت شعار ( كأس المياه ) بالقرية المستهدفة ، وكذا توحيد الجزء الأخير لخطبة الجمعة بمساجد المحافظة يوم 10 مارس وعظة الأحد يوم 12 مارس بكنائس المحافظة ، وتخصيص طابور الصباح والحصة الثانية في الفترة من 12 وحتى 16 مارس بالمدارس والمعاهد الأزهرية للتوعية باستخدام المياه وترشيدها.

وأكد محافظ المنوفية على أن الإحتفال باليوم العالمى للمياه يعد فرصة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه والمحافظة عليها ، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية وآمنه لكافة المواطنين، لافتاً إلى دعمه الكامل لكافة الفعاليات والمؤتمرات والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.