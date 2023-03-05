كلية التربية بجامعة قناة السويس تعقد ندوة توعوية عن الزلازل

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس ندوة توعوية بعنوان: " الزلازل ومخاطرها وكيفية إدارتها " نظمتها وحدة إدارة الأزمات.

واكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعى والتدريبى فى التوعية بالقضايا والتحديات العالمية، وكذلك تحديات الدولة المصرية؛ وذلك من خلال حقيبة تدريبية وتوعوية متميزة تتماشى مع تلك التحديات، وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتابع أن هذه البرامج التوعوية والتثقيفية يقوم على تنفيذها نخبة من الأساتذة المتخصصين عبر المراكز البحثية والتدريبية المنتشرة بالجامعة وكلياتها المختلفة، مثنيا على دورها التنويرى فى نشر الوعى والثقافة بشتى صنوف العلم والمعرفة بين الطلاب، وأفراد المجتمع ككل.

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذى الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام بتنفيذها الدكتورة مروة أبو الفتوح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية.

وحاضر بها الدكتور إبراهيم خليفة أستاذ الجيولوجيا الاقتصادية، ووكيل كلية العلوم الأسبق، حيث تناول تعريف الزلازل والهزات الأرضية، وأنواعها، والفرق بين الشدة والقوة وطرق قياسها، موضحا أنها تنتج عن حركة الصفائح الصخرية فى القشرة الأرضية، والفرق بين مركز الزلزال «البؤرة»، وما يتبع ذلك من ارتدادات تسمى أمواجًا زلزالية، وعدد الزلازل على مدار العام، ودرجة شعور كل من الإنسان والحيوان والطيور بها، كما ألقى الضوء على عملية تكسر الصخور وإزاحتها بسبب الإجهادات الداخلية للأرض، نتيجة المؤثرات الجيولوجية، مما ينجم عنها تحرك الصفائح الأرضية وحدوث الزلازل، وأوضح أن التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات.

كما أشار إلى أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، والمهارات الضرورية الواجب توافرها لدى الأفراد، وطرق التصرف داخل المنشآت أو خارجها عند حدوث زلزال.

حضر الندوة عدد كبير من طلاب الجامعة، وقام المحاضر بالرد على أسئلة واستفسارات الطلاب فى نهاية الندوة.