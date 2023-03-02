تطوير المعمل المركزى بكلية العلوم جامعة القناة وتَأهيله للاعتماد الدولى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن الجامعة تتخذ خطوات جادة نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال حصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية .

جاء ذلك أثناء أستقبال رئيس جامعة قناة السويس اليوم لفريق وحدة إدارة المشروعات الخاص بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي برئاسة الدكتور أسامه جلال صقر مدير مشروع تأهيل المعامل للإعتماد الدولي و الدكتور محمود وفيق أحمد الاستشاري بالمشروع، وذلك لتسليم مشروع المعمل المركزي بكلية العلوم للدورة الثانية عشر كود المشروع LP12-028 SUEQ.

وأشاد "مندور" بالجهود المبذولة بالمشروع الذي يهدف إلى تأهيل المعامل البحثية بالجامعات للإعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات دوليًّا، والعمل علي رفع القدرات المؤسسية للمعامل، وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل، ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالمعامل؛ للوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجي.

حضر مراسم التسليم والتسلم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم والدكتور حمدى كمال عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وفريق إعداد المشروع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المشروع يهدف إلى تأهيل المعمل للإعتماد بالحصول على ISO 17025، ورفع القدرات المعملية للمعمل بشراء أجهزة حديثة وتحديث نهج التحاليل وفقا لأحدث التقنيات العلمية.

فيما أشار الدكتور حمدى عطا الله، إلى أن برنامج الزيارة شمل تقديم كلية العلوم لموجز يتضمن إنجازات المشروع وأهم المخرجات وكذلك توقيع محاضر التسليم والتسلم في حضور أعضاء لجنه التسليم من كلية العلوم ووحدة إدارة المشروعات .

بينما حرصت الدكتورة مها فريد عميد كلية العلوم على تقديم الشكر المدير لفريق العمل بالمشروع، مؤكدة على أن تظافر الجهود هو الأساس فى نجاح أى فريق عمل متمنيه لكليتها مزيد من التوفيق والنجاح، لافته إلى أن فريق العمل ضم كل من الدكتورة هبة ناجح جاد الحق الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان والمدير التنفيذى للمشروع ، والدكتور مدحت محمد كامل عضو المشروع بلجنة التسليم والتسلم، والدكتورة رانده عبد الظاهر محمد مدير الجودة بالمشروع والدكتورة حكمت مرشدى محمود مدير فنى بالمشروع وعضوية كل من الدكتور يوسف زكريا والدكتور تيسر الشافعى والدكتور هشام قسام والدكتورة سارة محمد.