قطع المياه غدا عن بعض الأماكن والمنشآت الخدمية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أنه تقرر قطع المياه عن بعض المناطق والمنشآت الخدمية بمدينة بنى سويف ( حى الزهور، المطاحن، مديرية الصحة، مستشفى الصدر، التنظيم والإدارة، مديرية الطرق) للقيام بأعمال ربط خط 6 بوصة على خط 4 بوصة لتغذية مستشفى الصدر، وذلك غدا الاثنين 6 مارس الجارى من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهراً.

وتتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه "بشكل مؤقت" للقيام بأعمال الربط اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب فى حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه فى حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.