قطع المياه غداً لمدة 12 ساعة عن مدينة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع المياه ، غداً الاثنين، من الساعة 7 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال التطهير لمأخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ، وتطهير الخزانات الارضيه لمحطة مياه كفرالشيخ الرئيسية رقم 1.

وتؤثر على "مدينة كفرالشيخ بالكامل، سخا، الحمراوى، ابوطبل، القنطرة، الصوالحه، عزبة ابو سعيد،وجميع قرى شرق ، وجنوب الرياض".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.