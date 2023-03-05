قافلة جامعة المنصورة الطبية "جسور الخير" تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

بدأت قافلة جامعة المنصورة الطبية "جسور الخير"18"، تقديم خدماتها المُتكاملة في المجال الطبي والتوعوي بمقر مستشفى الداخلة العام، من منطلق التعاون المشترك بين محافظة الوادي الجديد وجامعة المنصورة، وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تابع المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة أعمال القافلة الطبية لجامعة المنصورة فى يومها الأول بمستشفى الداخلة العام.

والتقى رئيس مركز الداخلة مع أعضاء القافلة برئاسة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور أبو بكر محمود أبو بكر مدير الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية والدكتور محمد رشاد جبالى مدير مستشفى الداخلة العام.

وأكد المهندس رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن قافلة جامعة المنصورة تستمر فى أعمالها حتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس ، وتتضمن توقيع الكشف الطبي على أهالي مركز الداخلة في مُختلف التخصصات الطبية "الأنف والأذن، العيون، أطفال، مسالك، باطنة، جراحة عامة، عظام، جراحة أوعية دموية، قلب"، وكذلك صرف الأدوية من صيدلية القافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة.