جامعة المنصورة الجديدة توقع بروتوكولا لتدريب طلاب الصيدلة على تصنيع الدواء

الدقهلية - محمد الحبشى

وقعت جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع إحدي شركات تصنيع الدواء، وشهد مراسم التوقيع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وقامت الدكتورة ناهد محمود العناني عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، بالتوقيع علي بروتوكول التعاون بحضور الدكتورة ايمان سعيد عبد الخالق مدير برنامج دكتور الصيدلة، والهيئة المعاونة من كلية الصيدلة، وفريق العمل بالمصنع وفى وجود العديد من طلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديد.

يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين شركة التصنيع الدوائى وكلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، في ضوء رؤية جامعة المنصورة الجديدة كأحد جامعات الجيل الرابع وسعي الجامعة الي تخريج صيادلة متميزين أكفاء واكسابهم الخبرات و الجدارات اللازمة لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي والمساهمة في تطوير المسار المهني والإرتقاء بمهنة الصيدلة، وايمانا بدور جامعة المنصورة الجديدة بضرورة تنمية المهارات العلمية والتدريب العملى لطلاب كلية الصيدلة أثناء الدراسة والسعى وراء تزويد المؤسسات الصيدلية بالكوادر العلمية المؤهلة و القادرة على الإبداع و الإبتكار فى مجال التصنيع الدوائى ومعرفة كل ما هو جديد فى مجال الرقابة النوعية والتحليل الدوائي وامداد الصناعات الدوائية بكوادر متميزة تشارك في حل مشكلات التصنيع الدوائي وتطوير البحث العلمي والابحاث المتعلقة بصناعة الدواء.

ويتضمن البروتوكول تدريب العملى للطلاب فى مجال التصنيع الدوائى و الخطوات التى يمر بها المستحضر منذ بداية التحضير الى الإنتهاء من التصنيع و الانتاج والتداول فى سوق الدواء ومعرفة المفاهيم الأساسية لمعايير الجودة وكيفية تطبيقها و اكساب الطلاب خبره حقيقية في مجال الرقابة النوعية وطرق تحليل الدواء ومشاركة كلا الطرفين في المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات واجراء الابحاث العلمية.

وتفقد طلاب كلية الصيدلة المصنع للتعرف على تجهيزاته وخطوط الإنتاج للتشغيلات الصيدلية المختلفة لبعض المستحضرات الصدلية المختلفة التى تنتجها الشركة وكذلك معامل البحث و التطوير وجودة المستحضرات الصيدلية و المواد الخام المستخدمة فى التصنيع.



توقيع بروتوكل لتبادل خبرات تصنيع الدواء



جوله داخل المصنع علي هامش توقيع البروتوكول



داخل مصنع الدواء