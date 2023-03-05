ضمن برنامج زيارته للمحافظة.. د. أشرف صبحي يعقد لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب وفتيات الوادي الجديد

تقرير خاص

- صبحي: إطلاق مبادرة للتصدي للتعصب الرياضي تحت شعار " رياضة بلا تعصب"

-"رسائل".. وزير الشباب والرياضة من محافظة الوادي الجديد ..

- " مصر أولا.. لا للتعصب" مبادرة للتصدي للتعصب الرياضي

- مصر في الرياضة والألعاب الفردية في المراتب الأولى عالميا.

-الرياضة في مصر مش كورة وبس.

- مصر نظمت ٢٩٥ بطولة عالمية وقارية.

- مصر نظمت أكبر معرض ومؤتمر رياضي.

- الكورة مصدر إقتصادي كبير فلابد أن تدار بإحترافية.

- تعديلات قانون الرياضة وصل لمراحله الاخيرة.

- مستمرين في مواجهة التعصب.

- نسعى لتوسيع قاعدة اكتشاف الموهوبين في كل محافظات الجمهورية.

- ندير بالعلم .. وعلوم الرياضة أساس في عمل الوزارة بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

- لسنا طرف في اي أزمات.. ولكن نواجه الأزمة في توقيتات مدروسة ومناسبة.

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجموعة من شباب وفتيات محافظة الوادي الجديد "شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب"، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، في إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات.

جاء ذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة الوادي الجديد، والتي بدأها صباح اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب، النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، محمد حسن، مصطفي مجدي، مصطفي عز العرب معاوني الوزير، بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ولفيف من قدامي الرياضيين واللاعبين .

وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية وفي القلب منها المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون.

أشار "صبحي" إلي أن الدولة المصرية حققت انجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، لافتاً أن الدولة المصرية نظمت قرابة ٢٩٥ بطولة دولية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وطالب وزير الشباب والرياضة بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيراً إلى برامج ومشروعات الوزارة التي تنفذها من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيراً إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للواء محمد الزملوط علي المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل محافظة الوادي الجديد، وحرصه الشديد علي تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشا مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس.

ومن جانبه، استعرض اللواء محمد الزملوط إنجازات المحافظة منذ إنشائها وحتي الوقت الحالي، مشيداً بإنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب داخل المحافظة.

وقدم "الزملوط" الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل للمشروعات الشبابية والرياضة بالمحافظة، كما قدم الشكر لقدامي اللاعبين لتلبية دعوة الحضور للمحافظة وإطلاق مبادرة "مصر أولاً..لا للتعصب".

ومن جهته، أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأن تكون محافظة الوادي الجديد هي الأرض الخصبة التي تنبت منها مبادرة "مصر أولاً..لا للتعصب"، مشيراً إلي أن ذلك خير دليل علي مكانه محافظة الوادي الجديد في قلب القيادة السياسية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، أسباب التعصب الكروي وطرق القضاء عليه والحد من هذا التعصب بين الجماهير المصرية، كما استعرض بعض النماذج السلبية للتعصب داخل مصر وخارجها، مختتماً كلمته باستعراض توصيات لنبذ التعصب وبعض النماذج الإيجابية، ودور وزارت "الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي"، ودور قادة الروابط التشجيعية، ودور الاتحادات والأندية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم، وعقب وصوله توجه إلى مضمار الدراجات لإطلاق شارة البدء للماراثون الرياضي للدراجات الهوائية، ووضع حجر أساس نادي الهجن، وتفقد مضمار الهجن الجديد، وتفقد المدينة الشبابية بالخارجة.

ومن المقرر أن يُختتم برنامج الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة المغطاة.