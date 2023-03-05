ضبط 21 طن زيوت سيارات مستعملة قبل إعادة تدويرها بمصنع دون تراخيص بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 21 طن زيوت سيارات مستعملة قبل إعادة تدويرها وبيعها بالأسواق مرة أخرى، بمصنع دون تراخيص، وذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفاد بيان المديرية بقيام إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة بحملة تفتيشية على المصانع بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 3750 مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب مصنع لتدوير زيوت السيارات سابق استعمالها بناحية السلام وتم ضبط 21 طن زيوت مرتجعة لإعادة تدويرها وعدم وجود ترخيص للمصنع وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة بشأنها.

وفى سياق متصل، قامت الحملة بتحرير محضر جنحة رقم 3751 مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب مصنع لتصنيع وتجهيز الكرتون بأرض الروضة ببلبيس وتم ضبط 3 طن مستلزمات إنتاج فرخ كرتون ومصنعه تحت التجهيز والقص مجهولة المصدر وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة بشأنها.