ضبط 12 جزارا لذبحهم خارج المجازر الحكومية خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

وشددت على ضرورة وضع الأسعار على كل سلعة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية على الأسواق والمتاجر.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 جزار يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية بمركزى كفر الدوار وشبراخيت ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم المرور على عدد كبير من المحلات العامه ومحلات بيع المواد الغذائية والتنبية عليهم بالإعلان عن أسعار جميع المنتجات والالتزام بالأسعار .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين .

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.