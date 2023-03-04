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الوحدة المحلية بالواسطى تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق ومواجهة المخالفات

السبت، 04 مارس 2023 02:47 م
الوحدة المحلية بالواسطى تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق ومواجهة المخالفات الوحدة المحلية بالواسطى تكثف حملاتها الرقابية
بنى سويف- هانى فتحى

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واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
 وتابع حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، أعمال اللجان المشكلة لتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة من الوحدة المحلية ورؤساء القرى وإدارات التموين والمواقف والمرور، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة في المهد حيال مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية بقرية بني محمد التابعة لمجلس قروي إنفسط، وكذا بقرية الميمون، والبالغ عددها 3 حالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 
كما تم متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تبطين الترع بعدد من قرى المركز، والذي يهدف للحفاظ على الموارد المائية وضمان وصول مياه الري لنهايات الترع، ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمزارعين، هذا وتواصل الوحدة والمجالس القروية التابعة جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل ورفع مستوى مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
 
 
 

 


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