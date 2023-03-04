الداخلية تضبط "أقراص مخدرة وحشيش" فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن القاهرة ، من ضبط (أحد الأشخاص)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الكوكايين– عدد 180 قرصا مخدرا - مـبلغ مالى – ميزان حساس – عدد 5 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

ونجحت الجهود في ضبط(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائة والسيارة لتسهيل تحركاته.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.