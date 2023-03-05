ضبط المتهم بمضايقة سيدة أثناء تواجدها بشرفة منزلها فى القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بشرفة مسكنها فوجئت بقيام قائد سيارة، بمضايقتها عن طريق عمل إيحاءات بأفعال خادشه للحياء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مسجلة باسم (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم وأتهمته بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.