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صحيفة: دعوات للتحقيق مع سوناك حول "تستر" وزارته على برنامج زاد إصابات كورونا

الأحد، 05 مارس 2023 11:53 ص
صحيفة: دعوات للتحقيق مع سوناك حول "تستر" وزارته على برنامج زاد إصابات كورونا ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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يواجه ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، دعوات لإجراء تحقيق حول ما إذا كان مسئولو وزارة الخزانة تحت قيادته، تجاهلوا الأدلة على أن مخططه الاقتصادى البالغ 849 مليون جنيه إسترليني "تناول الطعام في الخارج للمساعدة" لمساعدة قطاع الضيافة أدى إلى انتشار الوباء.

ورفض المسؤولون دراسة أجرتها جامعة وارويك في أكتوبر 2020 والتي قالت إن مبادرة وزير الخزانة آنذاك، سوناك ربما تسببت في ارتفاع كبير في إصابات كورونا، وقدر التقرير أن 8% -17% من الإصابات المكتشفة وقتها كان يمكن ربطها بالمخطط.

وعلى الرغم من رفض الحكومة القاطع للنتائج ، يبدو أن تسريب رسائل وزير الصحة الأسبق مات هانكوك يؤكد أن هناك مخاوف بشأن خطة سوناك في ذلك الوقت في صيف 2020 والتي أدت إلى زيادة الإصابات.

وفي الرسائل المسربة التي حصلت عليها صحيفة "ديلى تليجراف" ، أخبر هانكوك سكرتير مجلس الوزراء ، سايمون كيس ، أنه "أبعد عن الأخبار" أن المبادرة تنشر الفيروس. وقال إن وزارته أبلغت وزارة الخزانة وكانت "تحمي" المسئولين.

وقال جوناثان بورتيز، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في كينجز كوليدج لندن وموظف حكومي كبير سابق في وزارة الخزانة: "يبدو ظاهريًا أن وزارة الخزانة كانت تحاول عمدًا إخفاء الدليل على أن تناول الطعام بالخارج لمساعدة الاقتصاد أسفر عن زيادة الإصابات.

وأضاف "نحتاج إلى معرفة ما قالته وزارة الصحة بالضبط للخزانة ، وما قيل داخليًا عن البيانات وما هي النصيحة للوزراء".

وقال إن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنه ربما كان هناك "تستر" وأن وزارة الخزانة بحاجة إلى نشر جميع الوثائق ذات الصلة. وقال إنه من "المخزي" و "غير المهني" رفض دراسة جامعة وارويك ، والتي كانت تتعلق بمصلحة عامة كبيرة ، ويجب أن يكون هناك تحقيق الآن.

وكان المخطط، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2020 ، أحد إجراءات سوناك عندما كان وزيرا للخزانة لدعم الاقتصاد بعد الإغلاق. وعرضت الحكومة خصمًا بنسبة 50% ، حتى 10 جنيهات إسترلينية للفرد ، على الوجبات والمشروبات الغازية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

 

 


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