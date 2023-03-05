شاهد محصول الموز قبل الحصاد بالمنيا.. تكلفة الفدان تصل لـ30 ألف جنيه (فيديو)

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا من مزارع الموز التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بمحافظة المنيا، خاصة قرى شرق النيل، وذلك لاحتياج الموز إلى الأرض الرملية أكثر من الأرض الطينية والصفراء، حيث يصل عمر شجرة الموز حتى الإنتاح حوالى عامين كاملين تطرح فيها الشجرة فى العام الثانى، مع ظهور الأشجار الوليدة والتى تطرح إنتاج اقل خلال فترة الزراعة.

وقال الحاج موسى فتحى أحد المزارعين، أن زراعة الموسم إنتشرت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، خاصة شرق النيل بمختلف مراكز محافظة المنيا، وذلك لجودة الأرض خاصة على ضفاف النيل والتى تتميز بوجود الطمى النيلى وهو يعمل على دفع إنبات المحصول، ويزيد من عملية الإنتاج.

وأضاف أن الموز لا يتم زراعته فى الارض الصحراوية أو الأرض الطينية الزرقاء، تلك الارض غير جيدة فى الزراعة، وتحتاج إلى تكلفة مرتفعة عن الارض النيلية، ولذلك تجد قرى كامله فى مركز مطاى، شرق النيل تزرع الموز وتصدره للمحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن موسم حصاد الموز بدء بالفعل فى بعض المناطق لكن بشكل اقل وهى الزراعات التى وصل عمر الشجره بها عامين أما الزراعات التى تم زراعاتها منذ عام مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت، وهذه الزراعات تبدا فى مايو أو يوليو، وهذه هى النسبة الاكبر فى الزراعات بمحافظة المنيا.

واستطرد الحاج فتحى قائلا، أن الموسم الاول للزراعة من الممكن إضافة محاصيل اخرى بين الاشجار، لكن مع نمو الاشجار لايمكن ذلك لان اوراق الشجر تغطى المحاصيل الاخرى ولذلك لا يفضل زراعة أى محاصيل جديدة بين الموز، خاصة أن تكلفة الزراعة مرتفعة وتصل إلى 30الف جنيه للفدان.

وقال الحاج فتحى، أن حصاد الموز يتم وهو ملون باللون الأخضر ثم يوضع حوالى 72ساعة غى الثلاجات حتى يأخذ اللون الاصفر، بعدها يتم طرحه فى الاسواق، بعد أن تتم عملية النضج للمحصول.