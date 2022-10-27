وزارة الزراعة تقدم توصيات لمزارعى الموز بالغربية

كتبت أسماء نصار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين بقطاع الإرشاد الزراعى، أعمال اللجان العلمية فى مشروع مكافحة مرضى التورد والتبرقش فى الموز، بالمرور على مزارعى مركز قطور بمحافظة الغربية.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع المزارعين، في الحقول وتقديم التوصيات الفنية لهم، وتقديم كل أشكال الدعم الفني، لزيادة الانتاج، وحماية الثروة النباتية.

وأضاف عطا أنه تم من خلال مهندسي الادارة، ومفتشي البساتين بمديرية الزراعة بالغربية، المرور على مزارع الموز بمركز قطور في محافظة الغربية، ضمن أعمال اللجان العلمية فى مشروع مكافحة مرضى التورد والتبرقش فى الموز، بهدف المشاهدة وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين.

وأوضح عطا أنه تم توجيه المزارعين بضرورة تحويل نظام الرى التقليدى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بالتنقيط مع استعراض وشرح أهمية التحول لنظم الرى الحديث، كذلك الاستفادة من القرارات المنظمة لضمان حسن سير عملية صرف المعدنية لمحصول الموز، لافتا إلى أنه تم أيضا توصية المزارعين بجمع الأوراق والمخلفات المزرعية لعمل كومة سمادية (كمبوست)، مع التوجيه بضرورة الرش ضد حشرة المن مع التنبيه على توجيه الرش للقمم النامية للنباتات (البلعوم).

وأوضح أنه تم التأكيد على المزارعين بأنه عند اكتشاف إصابة لابد من سرعة تقليع الجور المصابة وإعدامها خارج المزرعة تماما مع التطهير بالجير حى مكانها والتشميس لتلك الجور، كذلك توجيه المزارعين لاستخدام المخصب الحيوى (E.M) مع شرح فوائد المركب.