رئيس مياه القناة: تركيب مطابق الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ أعمال تركيب مطابق بالوعات الصرف الصحي، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحد من ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع إلقاء المخالفات بها، وحفاظا علي أروح المواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من المطابق بمنطقة شارع سوق الباله القديم وشارعي اوجينا والقليوبية، بمنطقة حي العرب، بمحافظة بورسعيد، كما تم الانتهاء من تركيب مطابق بشارع أمين الحسيني بالمنطقة الصناعية، ومنطقة عتاقة، كما تم الانتهاء من تركيب أغطية بمنطقة حي السلام، بحي ثان الإسماعيلية، والقنطرة غرب، وأبوعطوة وحي أول الإسماعيلية.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على علي خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أن الشركة تقوم فورا بتركيب غطاء خرساني محكم بديل عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي، وذلك حفاظا على أراوح المواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة،" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي.