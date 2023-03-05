رئيس جامعة سمنود يستقبل قساوسة كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، القس بيشوي والقمص أبانوب لويس - كاهن الكنيسة والوفد المرافق له، بمقر الجامعة، وجاء اللقاء الذي سادته روح المودة والمحبة، تجسيداً للتعاون المثمر والمتواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقدم وفد الكنيسة التهنئة لنجاح المعرض الأول الذي عُقد يوم الخميس الماضى، كما أشادوا بالدور الذي تقدمه جامعة سمنود لأبناء سمنود بصفة خاصه ولكافة الطلاب من ربوع مصر بصفة عامة.

جدير بالذكر أنه تم إقامة معرض لمنتجات طلاب الفرقة الأولي بالجامعة، تحت رعاية وزارة التعلبم العالي وشركة ملامح للملابس الجاهزة شارك فيه الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمدالصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي نيابة عن الوزير، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنائبة الدكتورة ليلي أبو اسماعيل، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة والدكتور وليد رسلان عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة.