رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض "رؤى تشكيلية" ويشهد احتفالية "قادرون باختلاف"

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية معرض كلية التربية النوعية للفنون التشكيلية المقام بقصر ثقافة المنوفية تحت عنوان "رؤى تشكيلية" بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور محمد زيدان عميد الكلية والدكتورة هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أشاد القاصد بمنتجات الطلاب والطالبات بقسم التربية الفنية وما قدموه من ابداعات فنية مؤكدا على أهمية ربط هذه الأعمال الفنية بريادة الأعمال وتوجيههم لكيفية استغلال مهاراتهم فى عمل مشاريع منتجة خاصة بهم.

ضم المعرض العديد من اللوحات فنية والخزف والنحت واللوحات الخشبية وتصميمات معدنية، حضر الافتتاح عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء أقسام كلية التربية النوعية والطلاب والطالبات.

وشهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفالية يوم الإرادة والتحدى مع ذوى الهمم "قادرون باختلاف" وبحضور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة المنوفية ووزارة التضامن الاجتماعى، وذلك انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "قادرون باختلاف"

أكد القاصد على أهمية أن نرى ونفهم قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة وأحلامهم وطموحاتهم مؤكدا أننا نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدى، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذى أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوى الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التى نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا للأجيال القادمة.

وعلى هامش الحفل افتتح رئيس الجامعة معرض ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وتفقد منتجاتهم من عطور ولوحات فنية ومنتجات ومشغولات يدوية وأشاد على كل ما قدموه ويقدموه مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من خطة الدولة فى التنمية المستدامة وشركاء النجاح.