ديلى ميل: الملك تشارلز يدعو الأمير هارى وميجان ماركل لحضور حفل التتويج

كتب إيهاب محمد

أكدت تقارير إعلامية توجيه دعوات إلى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، لحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز فى وقت لاحق من هذا العام، وتحديدا يوم 6 مايو المقبل، لكنهما يرفضان تأكيد ما إذا كانا سيحضران أم لا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديل ميل" البريطانية.

أكد الأمير هارى، الذى شن مع زوجته ميجان، سلسلة من الأفعال والتصرفات الهجومية ضد العائلة الملكية فى الأشهر الأخيرة، أنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من والده حول الحدث.



العائلة الملكية

وسيجرى التتويج، الذي من المقرر أن يشاهده ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وربما المليارات حول العالم، يوم 6 مايو، فى نفس اليوم الذى يحتفل فيه بعيد ميلاد آرتشى، الرابع، نجل هارى.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام من طرد تشارلز لابنه وزوجة ابنه من منزلهما البريطاني، Frogmore Cottage ، وهي خطوة يُعتقد أنها تعقد أي زيارات مستقبلية إلى المملكة المتحدة من الزوجين المقيمين في كاليفورنيا.

تم الكشف عن ذلك في نفس الليلة التي تحدث فيها هاري بصراحة عن استخدامه للعقاقير غير المشروعة خلال محادثة حميمة مع خبير "الصدمات السامة" الدكتور جابور ماتي في بث مباشر عبر الإنترنت.

كان هناك الكثير من الجدل في الأشهر الأخيرة حول ما إذا كان الملك تشارلز سيدعو ابنه الأصغر لتتويجه، وتوترت العلاقة بين عائلة ساسكس وبقية العائلة الملكية في السنوات الأخيرة، حيث انتقد كل من هاري وميجان العائلة علنًا.