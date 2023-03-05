اليوم السابع
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الأحد، 05 مارس 2023 03:53 م
أكرم القصاص
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دمياط ضمن 3 محافظات بخطة مشروع التحكم الآلى لشبكات توزيع الكهرباء

الأحد، 05 مارس 2023 03:31 م
دمياط ضمن 3 محافظات بخطة مشروع التحكم الآلى لشبكات توزيع الكهرباء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن محافظة دمياط جاءت ضمن ثلاث محافظات تم اختيارهم لتنفيذ مشروع التحكم الآلى لشبكات توزيع الكهرباء والذى يُعد مشروعاً قوميا يأتى بالتعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"جايكا"، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تشمل محافظات " القاهرة، الإسكندرية ودمياط".

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن المشروع يتضمن مراقبة عدد 10 محطات محولات كهرباء وعدد 42 لوحة توزيع كهرباء وكذا عدد 2600 كشك بالمحول وأيضًا 175 ألف عداد ذكى  "smart"، هذا إلى جانب برج هوائى للاتصالات.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية هذا المشروع لتحسين كفاءة الشبكات والجودة المقدمة للكهرباء، كما أنه يساهم وبشكل كبير فى تقليل زمن الأعطال ونقل التغذية الكهربية على المصادر البديلة فى حال حدوث اعطال، هذا إلى جانب ما يقدمه للمواطن من إتاحة التحكم فى الأحمال المستخدمة من خلال استخدام تطبيق بين العداد الذكى والهاتف المحمول مما يساهم فى ترشيد استهلاكه.


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