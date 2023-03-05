اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لزيادة تعريفة النقل الجماعى تزامنا مع تحريك أسعار البنزين

الأحد، 05 مارس 2023 03:37 م
خليك واعى.. لا صحة لزيادة تعريفة النقل الجماعى تزامنا مع تحريك أسعار البنزين خليك واعى

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ترددت أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

أكدت وزارة أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7.25 جنيه للتر.

شددت التنمية المحلية على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330.

خليك واعى

خليك واعى

تعريفة الركوب

وزارة التنمية المحلية

اسعار البنزين

تحريك اسعار البنزين



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