"خد الجميل والشبح والعنابى" أسماء البلح فى أسواق الإسكندرية مع اقتراب رمضان

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك، لتبدأ تجهيزات كافة محلات الياميش والبلح، وكذلك محلات الزينة لاستقبال الشهر الكريم، منها شراء مستلزمات وياميش رمضان من أسواق الإسكندرية، ويطلق عدد من بائعي الياميش والبلح أسماء علي منتجاتهم لجذب المواطنين لشرائها.



ويقول حسن جلال صاحب محل لبيع ياميش البلح في سوق المنشية، إنهم يبتكرون أسماء جديدة لمنتجات شهر رمضان، ومنها أنواع "الشبح -الخد الجميل -العنابي -محمد صلاح " وهناك أنواع من البلح فى السوق ويقبل على شرائه المواطنون ، وكذلك أخري لأنواع البلح الشامية والصعيدى وبرتمودة وشامية فاكهه والبلح السلطاني الذي يأتي من الوادي الجديد وهناك انخفاض في الأسعار عن العام الماضي علي أسعار البلح .



وأضاف حسن جلال لـ"اليوم السابع"، أن البلح من المنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان الكريم، ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها مفيدة صحيا واسعارها في متناول الجميع وكذلك أسعار الياميش .



وواضح حسن جلال ، أن هناك استقرارا فى الأسعار هذا العام عن العام الماضي وبعض المنتجات انخفضت أسعارها.



الياميش والبلح في أسواق الإسكندرية



انواع البلح في الأسواق



انواع متعدده من البلح في الأسواق



بلح الخد الجميل والشبح



بلح الشبح والعنابي



منتجات البلح في الأسواق



