حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء 17 مشروعا فى قطاع الصحة بقرى مركز ناصر

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الصحة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى تنفيذ 17 مشروعا بقطاع الصحة بمركز ناصر، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرى وتوابعها.

وأضاف على يوسف رئيس مدينة ناصر، أن قرية دنديل التابعة لمركز ناصر، تشهد تنفيذ مشروع الوحدة الصحية بدنديل، على مساحة 850م2، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية.

وأكد على يوسف على تكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في إطار المشروع القومي لتطوير القرى ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

يذكر أن قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر، ومنها مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مركز شباب القرية، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.