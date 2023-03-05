تفاصيل لقاء سفير الاتحاد الأوروبى ومحافظ أسوان لتحويل المدينة إلى صديقة للبيئة..صور

كتب - هناء أبو العز - عبد الله صلاح السبيع

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، بوفد الاتحاد الأوروبى برئاسة سفير الاتحاد لدى مصر كريستيان برجر، وحرمه، والوفد المرافق له ضمن زيارته لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتى يتفقد خلالها عددا من المشروعات التى يمولها الاتحاد الأوروبى بمحافظة أسوان.

حضر اللقاء الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وتناول الاجتماع سبل دعم الإتحاد الأوروبى لمشروع متكامل للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتدوير القمامة للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل مدينة أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والإنبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية، شكره لوفد الإتحاد على الدعم المتواصل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والفنية والثقافية وهو الذى ظهر جلياً على أرض أسوان من خلال تنفيذ إتفاقية تمويل برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET Egypt )، بجانب مشروعات تمكين المرأة والطاقة الجديدة والمتجددة والمتجسدة فى أكبر مدينة شمسية ببنبان، والذى يضم 32 محطة شمسية تنتج 1460 ميجا وات.

وأشار، إلى أن المحافظة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات الصديقة للبيئة من بينها إطلاق حملة تنظيف لنهر النيل، وأيضاً حملة أخرى للتشجير بالأشجار المثمرة فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات، وهو الذى يتوازى معه العمل على نشر التوعية من خلال المجتمع المدنى ودور العبادة والمدارس والجامعة والتجمعات الشبابية.

وقدم سفير الإتحاد الأوربى لدى مصر كريستيان برجر تقديره لمحافظ أسوان على حسن وحفاوة الإستقبال، موضحاً رغبة الإتحاد الأوروبى فى تمويل مشروع لربط كل المواقع الأثرية فى الضفة الغربية لنهر النيل بأسوان بمنطقة "قبة الهوا" الأثرية، وسيكون المشروع بمثابة نافذة عرض مثالية ورائعة للتاريخ المصرى بكل مراحله ليساهم فى تحقيق أغراض علمية وإقتصادية، لدعم المجتمع المحلى ومساعدته على النمو، ومن المقرر أن ينتهى خلال 3 سنوات.

وأكد كريستيان برجر على سعى الإتحاد المتواصل والمستمر لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تقام على أرض أسوان فى كافة القطاعات، مع حرص الإتحاد على المشاركة السنوية فى فعاليات مهرجان أفلام المرأة فى ظل الرعاية الكبيرة التى يتم تخصيصها للمرأة من قبل الإتحاد.

وأشار إلى أن أسوان هى مدينة جذابة وتحويلها لمدينة صديقة للبيئة سيجعلها أكثر جاذبية، وأن هناك العديد من المشروعات التى يمولها من الإتحاد الأوروبى للمساهمة فى ذلك، والتى من بينها محطة معالجة المياه ومشروعات متخصصصة لدعم المواصلات العامة النظيفة والمنظومة الأشمل للبيئة، بالإضافة إلى حملة للحد من وقف استخدام البلاستيك وجمع الزجاجات البلاستيكية، وتنظيف النيل.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير الإتحاد الأروبى الهدايا التذكارية، والتى منها منتجات الهوية البصرية لزهرة الجنوب وذلك توطيداً للعلاقات المتبادلة بين الجانبين.