اليوم السابع
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ودعم تحويل المدينة لتكون صديقة للبيئة..

سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي محافظ أسوان لمناقشة التعاون في المشروعات الأثرية

الأحد، 05 مارس 2023 11:50 ص
سفير الاتحاد الأوروبي يلتقي محافظ أسوان لمناقشة التعاون في المشروعات الأثرية سفير الاتحاد الاوروبى ومحافظ أسوان
كتبت: هناء أبو العز - عبد الله صلاح

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التقى كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، حيث ناقشا سبل التعاون لتعزيز وإنجاح المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى والشركاء المنفذين والمستفيدين والتى تركز على تمكين المرأة وتحسين الصحة، خاصة فى أسوان.

وتحدث السفير كريستيان برجر، خلال زيارته مدينة أسوان، عن رغبة الاتحاد الأوروبى فى تمويل مشروع لربط كل المواقع الأثرية فى الضفة الغربية لنهر النيل بأسوان بمنطقة "قبة الهوا" الأثرية، وسيكون المشروع بمنزلة نافذة عرض مثالية ورائعة للتاريخ المصرى بكل مراحله، وأن هذا المشروع سيكون لأغراض علمية واقتصادية، لدعم المجتمع المحلى ومساعدته على النمو، ومن المنتظر أن ينتهى خلال ثلاث سنوات، متمنيا من محافظ أسوان المساعدة فى دعم هذا المشروع.

 كما قدم سفير الاتحاد لدى مصر كريستيان برجر تقديره لمحافظ أسوان على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعى الاتحاد المتواصل والمستمر لتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تقام على أرض أسوان فى كافة القطاعات، مع حرص الإتحاد على المشاركة السنوية فى فعاليات مهرجان أفلام المرأة فى ظل الرعاية الكبيرة التى يتم تخصيصها للمرأة من قبل الاتحاد.

ودعا محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، السفير إلى دعم تحويل المحافظة إلى مدينة صديقة للبيئة، وتحقيق الهدف أن تكون أسوان صفر كربون وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى على أن أسوان هى مدينة جذابه وتحويلها لمدينة صديقة للبيئة سيجعلها اكثر جاذبيه، مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبى للمساهمة فى ذلك، منها محطه معالجة المياه ومشروعات متخصصصة لدعم المواصلات العامة النظيفه والمنظومة الأشمل للبيئه، بالإضافة إلى حملة للحد من وقف استخدام البلاستيك وجمع الزجاجات البلاستيكيه، وتنظيف النيل.


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