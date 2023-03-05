تعرف على أفضل العلاجات الطبيعية لنزلات البرد والأنفلونزا.. من مكونات مطبخك

كتبت إيناس البنا

مع انتشار الأنفلونزا ونزلات البرد التي تعتبر من أمراض الجهاز التنفسي الحالية، قد يقوم الناس بكثرة استخدام المضادات الحيوية ليشعروا بتحسن، ومع ذلك ، فقد نصح الأطباء بعدم استخدام المضادات الحيوية كطريقة لعلاج هذه العدوى.

أوصى الأطباء في أحدث إرشاداتهم حسب موقع " timesnownews" ، بإعطاء علاج الأعراض فقط بدلاً من ذلك لأنه يمكن أن يسبب مقاومة المضادات الحيوية، لذلك ، في هذه الحالة ، هناك بعض العلاجات المنزلية السهلة والفعالة التي يمكنك اتباعها للمساعدة في التغلب على الأعراض.

كيفية علاج البرد والسعال بشكل طبيعي



يعتمد أفضل علاج للسعال والبرد، وفقًا لخبراء الصحة، على السبب الكامن وراءهما، بعض العلاجات السهلة التي يمكن أن يتبعها أي شخص، بما في ذلك الأطفال الصغار وكبار السن، تشمل:

العسل

العسل من أفضل الطرق للتخفيف من الالتهابات الفطرية والفيروسية والبكتيرية، قالت العديد من الدراسات أن العسل طريقة مؤكدة لعلاج السعال ، خاصة عند الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، يمكنك ابتلاع ملعقة من العسل مع عصير الزنجبيل أو إضافته إلى الماء الساخن وشربه مثل شاي الأعشاب.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على الكثير من الاستخدامات الصحية ، فيمكن استخدام هذه العشبة في تخفيف السعال الجاف أو الربو لما لها من خصائص مضادة للالتهابات، وبحسب الأطباء، فإن الزنجبيل يمنع البروتينات الالتهابية في الجسم، والتي تسبب الألم والحكة والحرقان في الحلق بسبب الالتهاب.

يمكن إضافة الزنجبيل مع عصير الليمون في ماء فاتر لمنع وإزالة البلغم من الجسم، يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد جسمك في إطلاق السموم التي تؤدي إلى إزالة العدوى والإنفلونزا.

استنشاق البخار



استنشاق البخار من الطرق التقليدية التي تساعد على التخلص من المخاط أو البلغم الذي يسبب احتقان الحلق، خذ حمامًا ساخنًا أو حمامًا ودع الحمام يمتلئ بالبخار، ابق في هذا البخار لبضع دقائق حتى تهدأ الأعراض، بعد ذلك، اشرب كوبًا من الماء ليبرد ويمنع الجفاف.

أيضا، يمكنك عمل وعاء بخار، للقيام بذلك، املأ وعاءً كبيرًا بالماء الساخن بالبخار، أضف إليها الزيوت العطرية مثل زيت الأوكالبتوس أو إكليل الجبل، اتكئ على الوعاء وضع منشفة على رأسك، هذا يحبس البخار حتى يتمكن الشخص من استنشاقه، تنفس لمدة 10-15 دقيقة في البخار وسترى تغييرًا كبيرًا في وضعك.

الزعتر



الزعتر هو أحد الأعشاب الأكثر استخدامًا وله استخدامات طبية ، من الجيد علاج السعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية وحتى مشاكل الهضم، يمكن إضافة الزعتر على شكل عشب طازج أو في صورة مجففة إلى الماء الساخن وشربه طوال اليوم لراحة فورية.

الأناناس



الأناناس له خصائص مضادة للالتهابات ومحللة للبلغم ، والتي تساعد على تكسير المخاط وإزالته من الجسم، غني بالبروميلين، يمكن تناول عصير الأناناس الدافئ يوميًا لتقليل المخاط في الحلق وقمع السعال.

ماء مالح للغرغرة



تم استخدام هذه الطريقة منذ العصور القديمة لفترة طويلة للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق والأعراض المصاحبة لنزلات البرد، تساعد هذه التقنية في تخفيف المخاط وتسكين الآلام في الحلق.

لعمل الغرغرة بالماء المالح ، يمكنك أخذ ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتذويبها، ثم خذ رشفة واتركها تجلس في مؤخرة الحلق لبضع لحظات قبل أن تبصقها حاول القيام بذلك عدة مرات كل يوم حتى يتحسن السعال.