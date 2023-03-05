تضامن الغربية تطلق مبادرة جديدة لاستهداف دعم أكبر عدد من زواج الفتيات اليتيمات

الغربية محمد طارق

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "كفالة زواج يتيمات"، وبمشاركة الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة، وذلك لاستهداف دعم المئات من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت لإدخال الفرحة والسرور علي الفتيات وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجي، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان أن المبادرة جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالغربية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، مؤكدأ ان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19,893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1144) فتاة فى محافظة الغربية واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، نظمت قافلتين طبيتين بمستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (237)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وكفر سبطاس وعذبه المنسي وكفر عصام مركز طنطا، والشعبيه وعذبه دومه مركز المحله، وبلشاي مركز كفر الزيات فى محافظه الغربية.

وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ.

مؤكداً أن القافتين قاموا على مدار يومين، حيث تضمنوا الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك" بتكلفة اجمالية بلغت 20ألف و925جنيه.