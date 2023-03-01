"تضامن الغربية": قافلة طبية بـ3 قرى لفحص المرضى غير القادرين بالمحافظة

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 60 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقريه كفر الصارم مركز سمنود فى محافظة الغربية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك" بتكلفة إجمالية 8465 جنيها.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، نظمت قافلتين طبيتين بمستشفى طنطا الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على (237) مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وكفر سبطاس وعزبة المنسي وكفر عصام مركز طنطا، والشعبيه وعزبة دومة مركز المحلة، وبلشاي مركز كفر الزيات فى محافظه الغربية.

وأعلن أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلتين جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الآولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكداً أن القافتين قاموا على مدار يومين، حيث تضمنوا الكشف الطبي على المواطنين من غير القادرين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك" بتكلفة اجمالية بلغت 20ألف و925 جنيها.