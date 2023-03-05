تشغيل كوبرى كفر الدوار العلوى بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو ل كوبرى كفر الدوار العلوى بطريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى والذي تم البدء في تشغيله تجريبيا أمام حركة السيارات والمركبات، ضمن خطة تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ويبلغ طول الكوبرى 625 مترا وعرضه 24 مترا بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاة، بالإضافة إلى طريقى خدمة بجوار الكوبرى العلوى بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه، وسيسهم الكوبرى فى تخفيف الزحام فى منطقة قريتى معمل القزاز وقوبانيه لوقين وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحرى .

وأضاف أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء عدد 10 كبارى عدد (9) كبارى علوية للسيارات وعدد (1) كوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكبارى الاجمالية 93 % حيث تم الإنتهــاء من عدد 6 كوبرى علوى هى (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) و جارى تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواى - كوبرى دسونس ام دينار- - كوبرى كوم إشو) مشيرا إلى أن هذه الكبارى ستساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية واكد الوزير أن هذه الكبارى يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق اشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها / بركة السبع (اتجاه الاسكندرية) بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجارى تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم و رفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم و المسافة ( بركة السبع / طنطا / كفر الزيات ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).