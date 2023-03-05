تدريب 100 شاب وفتاة فى الشرقية ضمن المشروع القومى لذوى الهمم.. صور

أكدت مديرية الشباب بالشرقية، استمرار فعاليات تدريب 100 شاب وفتاه من الرياضيين أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم بمركزى شباب فاقوس وناصر بالزقازيق.

و قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، مازالت فعاليات تدريب 100 شاب وفتاه من الرياضيين أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم فى رياضات "تنس الطاولة - ألعاب القوى، رفع الأثقال - الكره الطائرة"، مستمرة بمركزى شباب فاقوس وناصر بمدينة الزقازيق، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب أعضاء المشروع القومى لذوى القدرات والهمم يتم على أيدى مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم فى المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية، لافتًا إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادى المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوى الهمم من المشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التى يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة.