مديرية الشباب بالشرقية: إطلاق قوافل رياضية بالقرى والنجوع التى لا يتوافر بها خدمات

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، إنجازات الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2021 ، منها مشاركة 1000 شاب وفتاه في رياضات ( الجري – المشي – اللياقة بدنية ) ضمن المشروع القومي لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمراكز ومدن ( الزقازيق – كفر صقر – العاشر – ههيا – الحسينية)



و إطلاق عدد من القوافل الرياضية بالقري والنجوع التي لا يتوافر بها خدمات رياضية شارك فيها 600 شاب وفتاه بقري مراكز (الحسينية – أبوكبير – الزقازيق – ابوحماد )



و برنامج 1000 بنت 1000 حلم لإكتشاف ورعاية الفتيات الموهوبين في رياضة كرة القدم بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وذلك نادى السكة الحديد الرياضي حيث شارك بالبرنامج 100 فتاة.



و فعاليات برنامج رعاية اطفال التوحد بمركز شباب ديرب نجم وبمشاركة 30 شاب وفتاه من ذوي الهمم لدمجهم مع المجتمع وتنفيذ أنشطة رياضية.

تنفيذ فعاليات مشروع رعاية اطفال الأيتام رياضياً وكشفياً وذلك بدار المدينة المنورة لرعاية الأيتام 50 شاب وفتاه من الأيتام.



والمشروع القومي للدراجات بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق وبمشاركة 50 شاب وفتاه بهدف تدريبهم على قيادة الدراجات بإحترافية.



و برنامج التأهيل العسكري لطلبة الثانوية العامة بإستاد جامعة الزقازيق وبمشاركة 15 من طلاب الثانوية العامة لتدريبهم بدنيا ورياضيا على متطلبات الالتحاق بالكليات العسكرية وقفزة الثقة .

مشاركة 300 شاب وفتاه في دورى الاندية الصغيرة (خماسي قدم – طائرة فتيات – تنس طاولة بنين وبنات ) ، فعاليات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة بنادي عبد العزيز الرياضي بمدينة الزقازيق ، فعاليات المشروع القومي الرواد

بإستاد الزقازيق الرياضي وبمشاركة 200 رجل وسيده من كبار السن



فعاليات المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بمشاركة 200 شاب وفتاه بمركز شباب ناصر بالزقازيق ومركز شباب فاقوس



و مشاركة 500 شاب وفتاه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي من خلال تنفيذ طابور عرض للمشاريع القومية للتنمية الرياضية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وعرض العاب نارية وعرض المشروع القومي





