تحرير محاضر إتلاف أسفلت لمحل ومطعم شهير فى الدقى

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم وضبط المركبات التي تلقي بالمخلفات بالطريق العام والمتسببين في إتلاف الطرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردعهم لما يسببونه من أضرار بيئية تؤثر على المظهر الحضاري للطرق والمحاور.

وفي هذا الإطار، تمكن حي الدقي، من ضبط محل عصائر شهير في شارع محي الدين أثناء قيامه بإلقاء مخلفات على الطريق العام وتم تحرير مخالفة وإنذار بغلق المحل في حال التكرار.

ورصد الحي من خلال دوريات المتابعة الميدانية محل برجر شهير في شارع مصدق أثناء إلقاء مياه ملوثه على الطريق العام وتم تحرير محضر تالف رصف بحجم المخالفة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء عربات الكارو المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضارى، مشيراً إلى انه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية لتحقيق الرقابة الصارمة وضبط السيارات التى تتخلص من المخلفات وتلقى بها بالمحاور والطرق.

جدير بالذكر أن حي الدقي تمكن من خلال دوريات المتابعة الميدانية من ضبط عربة كارو أثناء إلقاء مخلفات بالطريق العام أسفل كوبري الدقي المعدني.

وقام الحي فور رصد الواقعة بالتحفظ على العربة وإيداعها في مخازن الحي وإرسال الحصان إلى حديقة الحيوان لتحقيق الردع العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبها مع القيام برفع المخلفات الناتجة عنها حفاظاً على كفاءة النظافة بالطريق.