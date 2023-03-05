انفجار ناقلة غاز يثير الفزع فى ولاية ميريلاند الأمريكية بعد حادث قطار أوهايو

كتبت ريم عبد الحميد

لقى شخص مصرعه بعد انفجار ناقلة غاز تحمل مواد سائلة سريعة الاشتعال عقب انقلابها، وذلك على طريق سريع بمنطقة فريدريك بولاية ميريلاند الأمريكية، مما سبب أضرارا لبعض المنازل والعربات القريبة فى الوقت الذى نصح فيه مسئولو المدينة السكان بتجنب المنطقة.

وارتفعت ألسنة اللهب والادخنة فى السماء بعد اصطدام الشاحنة بشجرة وانفجارها بعد ظهر السبت فى المدينة الواقعة غرب ولاية ميريلاند، وعلى بعد 50 ميلا غرب مدينة بالتيمور.

وتم إخماد النار بعد عدة ساعات. وقال توم كو، رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ فى مقاطعة فريدريك فى مؤتمر صحفى إنه تم احتواء المواد الخطرة ولم تصل إلى مجرى "كارول كريك" الذيى يصب فى نهر مونوكاسى فى مقاطعة فريديريك. وكان المسئولون يعملون مع مالك الشاحنة لتحديد ماهية السوائل التي كانت تحملها.

وأفادت مصادر لسى إن إن بأن سائق الشاحنة لقى مصرعه فى الحادث، ولم يكن هناك إصابات أو خسائر أخرى مرتبطة بحادث التصادم او اشتعال النيران.

ويأتى هذا الحادث بعد شهر من انقلاب قطار يحمل مواد خطرة فى مدين إيست بلاستين فى ولاية أهايو، مما أدى إلى تسرب مواد سامة إلى الهواء ونفوق الآلاف من الأسماك.

وخلال المؤتمر الصحفى السبت، اعترف عمدة فريديك مايكل أوكنونور بأن العديد من السكان يشعرون بالقلق من ظروف حادث التصادم فى ضوء حادث قطار أوهايو الذى وقع فى الثالث من فبراير. وقال رئيس البلدية إنه أيا من المواد الخطرة التي كانت تحملها الشاحنة لم يصل إلى نظام الصرف الصحة بالمدينة، لكن المسئولين سيواصلون العمل مع المحققين بالولاية لضمان عدم وجود آثار دائمة.