انطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع موظفي الديوان العام والأحياء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير للنهوض بالمنظومة الصحية وهو ما انعكس من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة له .

وأضاف محافظ القاهرة إلى أن مبادرة الرئيس تقدم فحوصات قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم( العشوائى والتراكمى) ونسبة الدهون وفحوصات الكلى ومؤشر كتلة الجسم ، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالامراض المزمنة، مشيرا إلى الحالات المرضية التي يتم اكتشاف اصابتها بالامراض المزمنة كالضغط والسكر يتم صرف العلاج لها بالمجان، كما أنه يتم إحالة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة .