المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه من قائدها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بسرقة الدراجة البخارية " التوك توك" من قائدها تحت السلاح بنطاق مركز ههيا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب

تعود تفاصيل القضية رقم 14125 جنايات مركز شرطة ههيا لسنة 2022، ليوم 7 ديسمبر من العام الماضى، عندما أحال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، كل من " أحمد م م " و" محمد ا إ " و" أحمد ر ش ال " و" رضا ن ع م" للمحاكمة الجنائية.

وجاء فى أمر الاحالة، قيام المتهمين بنطاق مركز ههيا، بسرقة منقولات المجنى عليه " محمد ال ع" 35 عاما عامل زراعى، مقيم مركز ههيا، أثناء استقلاله الدراجة البخارية التوك توك خاصته، استوقفه المتهمين شاهرين سلاح نارى بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء سنجة وسيف ومطواة، مهددين إياه وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المنقولات منه والدراجة البخارية.

توصلت التحريات السرية التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة ههيا، إلى صحة الواقعة، وتم تحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.