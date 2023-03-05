المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة كمية من الهيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 11085 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو حماد، المقيدة برقم 3497 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم سليمان س س س، 44 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 19 يوليو من العام الماضي، وبدائرة مركز أبو حماد، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه في مركز أبو حماد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة فيما عثر بحوزتهم على 12 أسطوانة من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.