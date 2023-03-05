المؤبد لموظفين بـ"كهرباء الشرقية" لاستيلائهما على أموال القطاع

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، رئيس قسم تحصيل، ومحصل في قطاع الكهرباء بالشرقية، بالسجن المؤبد ورد المبلغ المختلس؛ لاتهامهما باختلاس مبلغ مالي من جهة عملهما بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 18749 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، المقيدة برقم 4269 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، ورقم 320 لسنة 2022 أموال عامة المنصورة، والمقيدة برقم 29 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: س إ ، 42 سنة، رئيس قسم التحصيل بهندسة كهرباء شرق الزقازيق، مقيم بمركز منيا القمح، وم ن، 48 سنة، محصل بقطاع شبكات وسط الشرقية، مقيم في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، هاربين، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في غضون شهري يونيو ويوليو من عام 2021، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قد اختلسا مبلغًا من المال من جهة عملهما.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول وبصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل (رئيس قسم التحصيل بهندسة كهرباء شرق الزقازيق التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء) قد اختلس أموالًا بلغ مقدارها 420 ألف و375 جنيهًا قيمة فواتير الإنارة المنزلية، والتي وجدت في يازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيلها من المشتركين ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وبصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل (محصل بهندسة كهرباء شرق الزقازيق التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء) قد اختلس أموالصا بلغ مقدارها 457 ألف و985 جنيهًا قيمة فواتير الإنارة المنزلية، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام بتحصيلها من المشتركين ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي اختلسها المتهمين 878 ألف و360 جنيهًا، وبالعرض على النيابة العامة قررت غحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت حكمها المتقدم.