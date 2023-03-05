القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة فى المنوفية برواتب تبدأ من 2700 جنيه

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، توافر فرص عمل لـ"عمال إنتاج" فى إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 37 سنة وبرواتب مجزية ومزايا مختلفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة لهم في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه بالتعاون والتنسيق مع إحدى الشركات الخاصة بالمحافظة تم توفير مجموعة من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة للعمل على مهنة عمال إنتاج برواتب تبدأ من 2700 جنيه بالإضافة إلى توافر العديد من المميزات من تأمين صحي واجتماعي، ووسائل انتقال للعاملين، مشيرا أن السن المطلوب للعمل من 18 إلى 37 سنة، مع توفير تدريب مهنى للشباب من دون خبرة لاكتساب الخبرات اللازمة للعمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص، التوجيه إلى ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة وعنوانها: شبين الكوم - البر الشرقي - عمارة غاز مصر ‏شبين الكوم‏، ‏مؤكداً استمرار سعى المديرية في توفير فرص عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.