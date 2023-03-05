الغرفة التجارية بالبحيرة تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكترونى لأول مرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الغرفة التجارية لـ محافظة البحيرة رسميًا، بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكترونى بمقر الغرفة بمدينة دمنهور، وقال المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن إطلاق خدمة الختم والتوقيع الإلكترونى بمقر الغرفة، يأتى فى إطار دعم الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة لمنتسبيها من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، ومساعدتهم على تنفيذ توجهات الدولة فى تطبيق منظومة التحول الرقمى وإصدار الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة فى تقديم خدمات الختم والتوقيع الإلكترونى، وتم تخصيص مكان بمقر الغرفة التجارية بمدينة دمنهور وذلك لمساعدة التجار فى الحصول على الختم والتوقيع الإلكترونى مما سيسهل التعاملات التجارية على منتسبى الغرفة.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن تطبيق الفاتورة الإليكترونية وتفعيل منظومتها مؤخرا.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط،إن تطبيق الفاتورة الاليكترونية تقضى على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر .

مضيفا ان هناك حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، فى جمهوريتنا الجديدة التى تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمى، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.