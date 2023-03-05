ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية - عن بيان الوزارة القول - إنه من بين طائرات جيش التحرير الشعبي التسع، تم تعقب أربع طائرات في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ).



ووفقًا لوزارة الدفاع، دخلت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز شنيانج جى -16 القطاع الجنوبي الغربي من الجنوب، بينما حلقت طائرة استطلاع شنشي Y-8 من الغرب، ولم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.



ومنذ بداية هذا الشهر، أرسلت بكين 63 طائرة عسكرية و11 سفينة بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة ADIZ التايوانية.



وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة، والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية لدولة أخرى دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة.