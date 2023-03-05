الصين: ارتفاع الميزانية العسكرية بنسبة 7.2% خلال العام الجاري

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أعلنت الصين، اليوم الأحد أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7.2% خلال العام الجاري، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.



وتخطط بكين -وفقا لوكالة الأنباء الصينية- لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.



وستحافظ ميزانية الدفاع السنوية للصين على نمو برقم أحادي للعام الثامن على التوالي، بزيادة 7.2 % خلال عام 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في ميزانية الدفاع بلغت 7.1 % في العام الماضي.



من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانغ - في تقرير قدمه أمام 2948 نائبا في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني - أن بكين تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% خلال عام 2023.



ولفت إلى أن الصين تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من نحو 8ر2% عام 2022.



وأضاف أن هدف النمو المحدد عند نحو 5% هو أحد أكثر الأهداف تواضعا منذ عقود.. حيث كانت الصين تهدف عام 2022 إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5 %.

ويعقد البرلمان الصيني جلسته السنوية بدءا من اليوم الأحد وتستمر لمدة تسعة أيام، وهو اجتماع يرتقب أن يشهد منح شي جين بينغ ولاية رئاسية ثالثة.