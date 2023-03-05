اليوم السابع
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السيطرة على حرائق 3 شقق سكنية فى الطالبية ومدينة 6 أكتوبر

الأحد، 05 مارس 2023 02:42 م
السيطرة على حرائق 3 شقق سكنية فى الطالبية ومدينة 6 أكتوبر السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق "الطالبية _ مدينة 6 أكتوبر"، دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية، فى الطالبية ومدينة 6 أكتوبر، وتبين اشتعال النيران في المكان الأول في شقتين وانتقلت إليهم 3 سيارات إطفاء كما اندلع حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر وانتقل إليها سيارتين وتمت عملية الإخماد و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
 
 

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