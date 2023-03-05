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الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق

الأحد، 05 مارس 2023 01:26 م
الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق الرئيس السيسى يستقبل محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "محمد شياع السوداني" رئيس وزراء العراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب العراقي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وآثير داود وزير التجارة، والدكتور أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.


السيسي

الرئيس السيسي

العراق

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